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Собянин попросил пять тысяч московских компаний перейти на «удаленку»
Просьбы мэра уже получили в Сбербанке, «Яндексе» и «Ростехе».

Мэр Сергей Собянин направил пяти тысячам московских компаний рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на мэрию.

По данным РБК, просьбы мэра уже получили в Сбербанке, «Яндексе» и «Ростехе».

В письмах Собянина указано, что сотрудников необходимо перевести на дистанционный режим работы в связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций.

Мэр столицы напомнил, что после начала пандемии весной 2020 года переход на «удаленку» стал «одним из наиболее эффективных инструментов противодействия» болезни.

По данным издания, X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») вернуло большинство офисных сотрудников в Москве к удаленной работе с 22 сентября.