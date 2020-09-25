Рязанские предприятия обязали соблюдать масочный режим

Губернатор дал соответствующее поручение.

По поручению губернатора Николая Любимова руководителей предприятий обязали соблюдать меры профилактики коронавируса, в том числе масочный режим. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщил оперштаб региона.

Рекомендации разработал Роспотребнадзор. Они подготовлены для различных сфер деятельности, в том числе оказания услуг, торговли, культуры, туризма и отдыха, транспорта, образования, конгрессно-выставочной деятельности, строительства, спорта, агропромышленного и других производств.

Напомним, ранее Любимов пригрозил рязанцам ограничениями из-за нарушения масочного режима.