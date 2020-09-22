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Губернатор пригрозил рязанцам ограничениями из-за нарушения масочного режима
Во вторник, 22 сентября, губернатор Николай Любимов обратился к рязанцам «ВКонтакте».

Во вторник, 22 сентября, губернатор Николай Любимов обратился к рязанцам «ВКонтакте». Он напомнил, что область находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

«Однако часть граждан восприняли снятие ограничений как окончательную победу над вирусом. К сожалению, это далеко не так, и в последние недели мы наблюдаем последовательный рост числа заболеваний… Сотни людей находятся в больницах, есть смерти, медики по-прежнему работают на износ», — подчеркнул губернатор.

Он снова призвал рязанцев соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. «Никому не позволено подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих!» — заявил Любимов.

Глава региона попросил Роспотребнадзор усилить контроль за соблюдением установленных требований.

«Мы не можем позволить, чтобы нас вновь накрыла волна заболеваемости. Очень прошу с пониманием отнестись к моей просьбе, беречь свое здоровье и думать об окружающих. Иначе нового введения ограничительных мер не избежать», — заключил он.