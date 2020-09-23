Россиян предупредили о возможном росте цен на пиво

Подорожание произойдет, если правительство примет решение о введении системы маркировки напитка.

В России пиво подорожает на 10-25%, а объемы его производства сократятся сразу на треть, пишет газета « Известия » со ссылкой на представителей Ассоциации производителей пива.

Подорожание произойдет, если правительство примет решение о введении системы маркировки напитка.

В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным рассказал о планах запустить в России маркировку питьевой воды и пива. Его инициативу поддержали, глава кабмина сказал, что важно продолжать движение и расширять номенклатуру маркируемых товаров.

По данным ведомства, маркировку намерены ввести для борьбы с нелегальным рынком алкоголя.