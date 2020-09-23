Россиян предупредили о возможном росте цен на пиво
Подорожание произойдет, если правительство примет решение о введении системы маркировки напитка.
В России пиво подорожает на 10-25%, а объемы его производства сократятся сразу на треть, пишет газета «
Подорожание произойдет, если правительство примет решение о введении системы маркировки напитка.
В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным рассказал о планах запустить в России маркировку питьевой воды и пива. Его инициативу поддержали, глава кабмина сказал, что важно продолжать движение и расширять номенклатуру маркируемых товаров.
По данным ведомства, маркировку намерены ввести для борьбы с нелегальным рынком алкоголя.