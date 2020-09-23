Мост через реку Лапоток в Рязанской области отремонтировали

Работы на мосту прошли с опережением графика.

Мост через реку Лапоток в Рязанской области отремонтировали, сообщили в пресс-службе Упрдор Москва-Волгоград.

Работы на мосту, расположенном на 317 километре трассы Р-22 «Каспий», прошли с опережением графика.

Дорожники расширили проезжую часть моста, заменили опоры, балки пролетных строений, деформационные швы и устроили новое ездовое полотно. Для организации водоотвода установили лотки.

Для безопасности водителей и пешеходов установили новые барьерное и перильное ограждения, обустроили пешеходные дорожки, нанесли разметку из термопластика.