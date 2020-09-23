Cheetos Crunchy. Легендарные снеки от Cheetos добрались до России

В России снеки представлены в двух видах — «Ветчина и Сыр» и «Сладкий Чили».

Легендарные снеки от Cheetos добрались до России. Cheetos не перестает удивлять своих поклонников по всему миру — показ на Неделе моды в Нью-Йорке, запуск линии косметики, сырный парфюм, собственный онлайн-музей и даже аукционы на e-bay тому подтверждение.

2020 год тоже не оставит любителей похрустеть без сюрпризов: долгожданные легендарные снеки Cheetos Crunchy со скоростью гепарда врываются в Россию прямо сейчас. Что нужно о них знать?

Каждый Cheetos Crunchy уникален — если повнимательнее присмотреться и подключить фантазию, случайные фигурки превращаются, например, в образ гориллы или слона, причудливого облака или самого Честера — да чего угодно! Но Cheetos Crunchy делает ставку не только на уникальную форму, главным, по-прежнему, остается вкус.

В России снеки представлены в двух видах — «Ветчина и Сыр» и «Сладкий Чили».Знаменитую линейку российские поклонники требовали уже несколько лет, а недавно перешли в открытую «атаку» в социальных сетях. Первым пост-обращение к бренду опубликовал Дима Сыендук, популярный блогер и большой фанат Cheetos Crunchy, а затем его поддержали и другие любители легендарного хруста.

Бренд откликнулся на их просьбы — охотиться за долгожданными cнеками теперь можно эксклюзивно в сети гипермаркетов и супермаркетов «Лента». А пока вы начинаете сезон охоты на Cheetos Crunchy, Честер снова кое-что задумал.