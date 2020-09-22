Следователи объявили в розыск 79-летнего рязанца

Мужчину ищут с 24 июля.

Следователи объявили в розыск 79-летнего жителя Спас-Клепиков Владимира Михалева. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что 24 июля 2020 года около 11:30 мужчина проходил по дороге около рынка на улице Интернациональной в Спас-Клепиках в направлении села Екшур. С тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, вздут живот, глаза серо-голубые, волосы короткие седые с залысиной.

Может находиться в следующей одежде: шапка вязаная черного цвета, кофта серого цвета, спортивные брюки темно-синего цвета, шлепки резиновые черного цвета.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о рязанце, попросили обращаться по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).