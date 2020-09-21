В рязанском селе ввели карантин из-за бешенства животных

Ограничения продлятся до 16 ноября.

В селе Телятники Сараевского района ввели карантин по бешенству животных. Постановление правительства Рязанской области официально опубликовали в понедельник, 21 сентября.

Бешенство обнаружили в дворе дома № 4 на улице Погореловка. Зоной заболевания объявили населенный пункт целиком. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.

Ветеринары продезинфицируют дома, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.

Ограничения продлятся до 16 ноября.