Собянин исключил планы введения дополнительных ограничений в Москве

Собянин добавил, что необходимо соблюдать требования масочного режима в метро и торговле.

В связи с пандемией коронавируса не планируется вводить дополнительные ограничения в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости .

По его словам, в Москве не планируют вводить дополнительных мер и ограничений, считая те, которые действуют, достаточными.

Собянин добавил, что необходимо соблюдать требования масочного режима в метро и торговле.

«Те требования Роспотребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться» — сказал Собянин, отметив, что в таком случае ситуация будет управляемой.