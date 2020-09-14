Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 14
15°
Вт, 15
16°
Ср, 16
14°
ЦБ USD 74.71 -0.18 15/09
ЦБ EUR 88.58 -0.1 15/09
Нал. USD 75.1 / 77.16 17:34
Нал. EUR 89.15 / 89.8 16:46
Новости
Коронавирус
Публикации
Маскарадная многопартийность. Как изменится Рязоблдума по итогам выбор...
Из 40 депутатских мест в региональном парламенте 29 пор...
3 часа назад
521
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
11 сентября 17:26
5 315
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 17:14
8 118
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
12 600
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Собянин исключил планы введения дополнительных ограничений в Москве
Собянин добавил, что необходимо соблюдать требования масочного режима в метро и торговле.

В связи с пандемией коронавируса не планируется вводить дополнительные ограничения в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

По его словам, в Москве не планируют вводить дополнительных мер и ограничений, считая те, которые действуют, достаточными.

Собянин добавил, что необходимо соблюдать требования масочного режима в метро и торговле.

«Те требования Роспотребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться» — сказал Собянин, отметив, что в таком случае ситуация будет управляемой.