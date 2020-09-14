Собянин исключил планы введения дополнительных ограничений в Москве
Собянин добавил, что необходимо соблюдать требования масочного режима в метро и торговле.
В связи с пандемией коронавируса не планируется вводить дополнительные ограничения в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает
По его словам, в Москве не планируют вводить дополнительных мер и ограничений, считая те, которые действуют, достаточными.
Собянин добавил, что необходимо соблюдать требования масочного режима в метро и торговле.
«Те требования Роспотребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, предприятиям, организациям, учреждениям, они должны неукоснительно соблюдаться» — сказал Собянин, отметив, что в таком случае ситуация будет управляемой.