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Стало известно, как погиб артист Рязанского музтеатра
С артистом простятся во вторник, 22 сентября.

Выпавшим из окна в субботу, 19 сентября, на Первомайском проспекте мужчиной оказался артист музтеатра Игорь Корнейчук. Об этом РЗН. инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Это бы несчастный случай. Он вешал белье на балконе, поскользнулся и упал», — рассказал он.

Напомним, мужчина выпал из окна на пятом этаже.

С Игорем Корнейчуком простятся во вторник, 22 сентября, в 11:00 в Архангельском соборе Рязанского кремля.

Фото из группы музтеатра «ВКонтакте»