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Погиб артист Рязанского музыкального театра
Мужчине было 54 года.

В субботу, 19 сентября, погиб артист хора Рязанского областного музыкального театра Игорь Корнейчук. Об этом сообщили в группе театра «ВКонтакте».

Мужчине было 54 года. Он работал в музыкальном театре с 2014 года. В сообщении отметили, что в составе хора театра артист участвовал почти во всех концертах и спектаклях. Он исполнил роли Ронсдорфа («Королева чардаша»), Старого цыгана («Цыганский барон»), Разбойника («Снежная королева»), Папы Карло («Следствие ведет Снеговик»), Короля («Приключения Кота в Сапогах»), Редактора («12 стульев») и другие.

«Светлая память об этом замечательном человеке и артисте навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

С Игорем Корнейчуком простятся во вторник, 22 сентября, в 11:00 в Архангельском соборе Рязанского кремля.

Позже стало известно, что артист выпал из окна.

Фото из группы музтеатра «ВКонтакте»