Видео: Любимов выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

Об этом губернатор сообщил в соцсетях.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выстрелил из сигнальной пушки в Петропавловской крепости. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

«Произвести залп помог канонир Юрий Петрович. У него большой опыт, наставлял многих гостей Санкт-Петербурга — и политиков, и актеров, и космонавтов. Впечатления незабываемые», — сообщил глава региона.

Напомним, Любимов уехал в Санкт-Петербург в отпуск вместе с семьей. Он встретился там с главой региона, а также поделился снимками из поездки.