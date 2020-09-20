Видео: Любимов выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
Об этом губернатор сообщил в соцсетях.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов выстрелил из сигнальной пушки в Петропавловской крепости. Об этом он написал на
«Произвести залп помог канонир Юрий Петрович. У него большой опыт, наставлял многих гостей Санкт-Петербурга — и политиков, и актеров, и космонавтов. Впечатления незабываемые», — сообщил глава региона.
Напомним, Любимов уехал в Санкт-Петербург в отпуск вместе с семьей. Он встретился там с главой региона, а также поделился снимками из поездки.