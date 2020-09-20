Любимов встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Глава Рязанской области рассказал об этом в соцсети.

Николай Любимов встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава Рязанской области написал об этом на своей странице во «ВКонтакте» в воскресенье, 20 сентября.

Политики договорились об обновлении соглашения о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. По словам Любимова, взаимодействие между Рязанской областью и Санкт-Петербургом находится «на хорошем уровне».

«Рязанские предприятия поставляют в северную столицу кровельные материалы, аккумуляторы, продукты питания. От петербургских производителей мы получаем лифты, лакокрасочные материалы, чистящие средства», — пояснил Любимов.

Он отметил, что беседовал с Бегловым о развитии партнерских отношений в сфере медицины и фармацевтики.

«Это перспективное направление, особенно актуальное в период пандемии. Предприятия Санкт-Петербурга производят медтехнику и современные лекарства, которые нужны для лечения коронавирусной инфекции и пневмоний», — заключил рязанский губернатор.

Ранее Николай Любимов рассказал, что уехал в отпуск в Санкт-Петербург вместе с женой и дочерью.