Оперштаб обновил географию распространения COVID-19 в Рязанской области

С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 246 человек.

В среду, 2 сентября, оперштаб обновил географию распространения COVID-19 в Рязанской области. По состоянию на 11:30, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 246 человек в