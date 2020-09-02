Оперштаб обновил географию распространения COVID-19 в Рязанской области
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 246 человек.
В среду, 2 сентября, оперштаб обновил географию распространения COVID-19 в Рязанской области. По состоянию на 11:30, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 246 человек в
- Рязани — 3 744 случая,
- Рязанском районе — 331,
- Ряжске — 205,
- Рыбном — 189,
- Касимове — 179,
- Сасове — 172,
- Скопине — 166,
- Новомичуринске — 150,
- Шиловском районе — 139,
- Рыбновском — 128,
- Скопинском районе — 124,
- Касимовском — 123,
- Клепиковском районе — 123,
- Михайловском районе — 116,
- Спасском районе — 104,
- Шилове — 84,
- Михайлове — 82,
- Александро-Невском — 70,
- Сараевском районе — 60,
- Александро-Невском районе — 51,
- Кораблине — 48,
- Пронском районе — 48,
- Сасовском — 48,
- Шацком районе — 48,
- Сапожке — 45,
- Захаровском районе — 40,
- Пронске и Старожилове — по 40,
- Шацке — 39,
- Ряжском районе — 37,
- Сараях и Спасске-Рязанском — по 37,
- Старожиловском районе — 37,
- Милославском — 36,
- Чучкове — 33,
- Чучковском районе — 30,
- Кораблинском районе — 29,
- Спас-Клепиках — 29,
- Милославском — 28,
- Захарове — 26.
- Ермишинском районе — 25,
- Ухолове — 24,
- Ермиши — 20,
- Путятине — 19,
- Кадоме — 13,
- Сапожковском районе — 12,
- Путятинском — 10,
- Пителинском — 7,
- Кадомском — 6,
- Пителине — 3.