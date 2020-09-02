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Оперштаб обновил географию распространения COVID-19 в Рязанской области
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 246 человек.

В среду, 2 сентября, оперштаб обновил географию распространения COVID-19 в Рязанской области. По состоянию на 11:30, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 246 человек в

  • Рязани — 3 744 случая,
  • Рязанском районе — 331,
  • Ряжске — 205,
  • Рыбном — 189,
  • Касимове — 179,
  • Сасове — 172,
  • Скопине — 166,
  • Новомичуринске — 150,
  • Шиловском районе — 139,
  • Рыбновском — 128,
  • Скопинском районе — 124,
  • Касимовском — 123,
  • Клепиковском районе — 123,
  • Михайловском районе — 116,
  • Спасском районе — 104,
  • Шилове — 84,
  • Михайлове — 82,
  • Александро-Невском — 70,
  • Сараевском районе — 60,
  • Александро-Невском районе — 51,
  • Кораблине — 48,
  • Пронском районе — 48,
  • Сасовском — 48,
  • Шацком районе — 48,
  • Сапожке — 45,
  • Захаровском районе — 40,
  • Пронске и Старожилове — по 40,
  • Шацке — 39,
  • Ряжском районе — 37,
  • Сараях и Спасске-Рязанском — по 37,
  • Старожиловском районе — 37,
  • Милославском — 36,
  • Чучкове — 33,
  • Чучковском районе — 30,
  • Кораблинском районе — 29,
  • Спас-Клепиках — 29,
  • Милославском — 28,
  • Захарове — 26.
  • Ермишинском районе — 25,
  • Ухолове — 24,
  • Ермиши — 20,
  • Путятине — 19,
  • Кадоме — 13,
  • Сапожковском районе — 12,
  • Путятинском — 10,
  • Пителинском — 7,
  • Кадомском — 6,
  • Пителине — 3.