«Ваш доклад — это непроверенные данные». Онищенко раскритиковал ситуацию со школьным питанием в Рязани

Он подверг сомнения данные регионального министра образования, озвученные в Госдуме.

В пятницу, 18 сентября, в Госдуме на заседании рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием учащихся начальных школ замглавы парламентского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко жестко высказался о ситуации в Рязанской области.

Поводом для такой реакции стало выступление заместителя регионального министра образования и молодежной политики, в котором Ольга Васина рассказала о 100-процентной обеспеченности горячим питанием учащихся начальных классов, устранении нарушений выявленных прошлым летом в школе № 73, запланированном на 2022 год вводе школы в Кальном и стоимости детского питания на сегодняшний день.

По словам чиновницы, цена горячего питания на одного ребенка сейчас в регионе составляет 57 рублей 27 копеек, если школа самостоятельно организует процесс, к этой сумме прибавляется еще 29 рублей с учетом расходов организаций, привлеченных на условиях аутсорсинга.

Онищенко подверг эти цифры сомнению, указов на то, что в 2019 году еще до принятия закона об обеспечении горячим питанием средняя стоимость горячего питания на одного ребенка составляла 84 рубля 26 копеек. Он отметил, что с учетом родительских средств она достигала 120 рублей, а значит, даже после получения федеральных денег расходы практически не изменились.

«Ваш доклад — это мягко говоря непроверенные данные, — заявил депутат. — Мы дискредитируем самое гуманитарное решение последних лет (не выплаты по 10 тысяч, а именно это). Регионы задвинули свои бюджеты в другое место. И это не только Рязанская область… Наверное, у губернаторов „мерседесы“ поизносились, на которых они ездят по городам и весям. А детишки пусть питаются из федерального бюджета. Спасибо, Рязань, вы еще работать не начали. Президент не это имел ввиду. Обманывать его мы не имеем права. По логике, доклад хороший, но по сути, он выхолощен».

Онищенко также обратил внимание на низкую стоимость детского питания в Касимове — 77 рублей 87 копеек, из них 31 рубль приходится за завтрак.

«И так мы кормим 15-17-летнего мужчину. Они даже пубертат не прошли», — посетовал зампред думского комитета. В ответ на критику Онищенко Ольга Васина обещала «проработать вопрос».