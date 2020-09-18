В Рязанской области появятся три технопарка

Речь идет о промышленном технопарке на территории комбайнового завода, технопарке «Атрон» и промышленном парке на площадке ФПК «Инвест»

Три промышленных парка за 2,7 млрд рублей создадут в Рязанской области. Соглашение об этом подписал губернатор Николай Любимов с представителями компаний на межрегиональном форуме «Развитие промышленных кластеров и технопарков. Перезагрузка» в пятницу, 18 сентября.

Речь идет о промышленном технопарке на территории комбайнового завода, технопарке «Атрон» и промышленном парке на площадке ФПК «Инвест». В регионе появится более 1600 рабочих мест.

Технопарк на территории комбайнового завода в Недостоеве станет крупным логистическим центром. Ожидаемый объем инвестиций — 630 млн рублей. Планируется, что он создаст до 460 рабочих мест.

В промышленный технопарк «Атрон» инвестируют 690 млн рублей и откроют 350 рабочих мест.

Промышленный парк на площадке ФПК «Инвест» создадут за 1,4 млрд рублей. Он предполагает появление около 800 рабочих мест.

Также на форуме руководители РязГМУ им. Павлова, РГРТУ имени Уткина подписали соглашения о создании консорциума с участниками промышленных кластеров региона. Его цель — адаптация специалистов под современные условия рынка труда.