В Рязани открыли памятник «Макарычу» из фильма «В бой идут одни «старики»

Открытие памятника состоялось на праздновании 80-летия Центра боевого применения и переучивания летного состава.

В пятницу, 18 сентября, в Рязани открыли памятник «Макарычу» из фильма «В бой идут одни «старики». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Открытие памятника состоялось во время празднования 80-летия 43 Центра боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации.

От имени губернатора коллектив центра приветствовал начальник главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Александр Сурин. Также на праздник приехал глава Рязанской митрополии Марк, представители главного командования ВКС России, администрации города, депутатского корпуса, 360 Авиационного ремонтного завода, ветеранских организаций, военнослужащие части.

Отметим, что роль в фильме «В бой идут одни «старики» исполнил заслуженный артист РСФСР, фронтовик, кавалер двух орденов Славы Алексей Макарович Смирнов.