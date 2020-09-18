Сорокина поздравила летчиков с 80-летием Центра боевого применения и переучивания состава

Мэр отметила, что Рязань продолжит сотрудничество и взаимодействие с центром.

Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила летчиков с 80-летием Центра боевого применения и переучивания состава. Об этом она сообщила на странице в Facebook.

Глава горадминистрации отметила, что Рязань продолжит сотрудничество и взаимодействие с центром.

«Символично, что свой 80-й юбилей Центр отмечает в год 75-летия Великой Победы. Наши летчики — достойные наследники героев тех времен. Им присуща смелость, патриотизм, мужество. Я пожелала летному составу здоровья, благополучия и эффективного выполнения поставленных задач, а Центру — дальнейшего процветания и развития», — написала Сорокина.