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Сорокина поздравила летчиков с 80-летием Центра боевого применения и переучивания состава
Мэр отметила, что Рязань продолжит сотрудничество и взаимодействие с центром.

Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила летчиков с 80-летием Центра боевого применения и переучивания состава. Об этом она сообщила на странице в Facebook.

Глава горадминистрации отметила, что Рязань продолжит сотрудничество и взаимодействие с центром.

«Символично, что свой 80-й юбилей Центр отмечает в год 75-летия Великой Победы. Наши летчики — достойные наследники героев тех времен. Им присуща смелость, патриотизм, мужество. Я пожелала летному составу здоровья, благополучия и эффективного выполнения поставленных задач, а Центру — дальнейшего процветания и развития», — написала Сорокина.