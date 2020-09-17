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Перед смертью Тесак признался в убийствах — СК
Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Перед смертью Максим Марцинкевич, чье тело обнаружили в СИЗО 16 сентября, признался в убийствах, которые он якобы начал совершать с 19 лет. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, в период с 2003 по 2007 годы Тесак убил несколько человек неславянской внешности. Он признался в этом и заявил, что раскаивается.

Марцинкевич подробно описал обстоятельства двойного убийства, о котором органы не знали, и описал место захоронения жертв, сообщила Петренко.

Все эти показания записаны, их Марцинкевич сделал в спокойной доверительной беседе со следователем, подчеркнула представитель СК. Она добавила, что подсудимый активно сотрудничал со следствием.

«Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало», — заявила Петренко.

Напомним, основная версия смерти Тесака — самоубийство, проводится проверка. В его камере нашли две предсмертные записки, однако его родные и близкие настаивают на том, что это было убийство. По их словам, Марцинкевич жаловался на пытки и на то, что его пытались заставить взять вину за преступления, которые он не совершал.

Фото со страницы Максма Марцинкевича «ВКонтакте»