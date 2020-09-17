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Массовая авария у «Глобуса» попала на видео
Водители всех трех машин получили травмы.

Массовая авария у «Глобуса» попала на видео. Ролик появился на в соцсети.

ДТП произошло в четверг, 17 сентября, примерно в 6:17 у дома №67а на Касимовском шоссе.

В полиции рассказали, что 40-летняя рязанка на Kia Shuma врезалась в стоявший впереди Volkswagen Polo, а тот по инерции отбросило на впереди стоящий «ВАЗ 2114». За рулем Volkswagen был 59-летний житель села Поляны, «четырнадцатой» — 36-летнего жителя Варские.

Водители всех трех машин получили травмы. Они отказались от госпитализации.