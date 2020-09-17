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Около «Глобуса» произошло массовое ДТП
На месте образовалась серьезная пробка.

Утром в четверг, 17 сентября, около «Глобуса» произошло массовое ДТП. Об этом рязанцы сообщили в соцсети.

По словам очевидцев, на пересечении Муромского и Касимовского шоссе столкнулись три машины. Туда приехали скорая, реанимация и пожарный расчет.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на месте образовалась серьезная пробка. Так, Северная окружная «встала» от пересечения с Окской улицей, улица Большая — от «Глобуса» до светофора. Заторы также есть на улице Советской Армии: по направлению в город и в сторону Песочни.

Позже в полиции рассказали подробности аварии.

Фото из «ВКонтакте»