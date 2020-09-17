Фото: около отремонтированного сквера имени Скобелева не могут сделать асфальт

Рядом также находится почтовое отделение и роддом №1.

Рязанцы пожаловались на состояние асфальта около сквера имени Скобелева, отремонтированного в 2020 году. Об этом читатели написали в редакцию РЗН.инфо.

Судя по снимкам, около сквера образовались крупные лужи из-за ям в асфальте. «В осенний и зимний период ходить там вообще невозможно», — заявили рязанцы.

По их словам, ситуация «не меняется годами». «И все это рядом с общественной приемной депутата Игоря Трубицына», — возмутились горожане.

Отметим, что рядом также находится почтовое отделение и роддом №1.