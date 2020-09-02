Мэр Рязани осмотрела сквер Скобелева

Благоустройство находится на завершающей стадии.

В среду, 2 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела сквер Скобелева. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В настоящее время в сквере заканчивают монтировать детский игровой городок.

На следующей неделе будет готова площадка для радиоуправляемых машин, парковка, закончили ремонт ограждения.

Уже благоустроили тропинки, уложили тротуар и установили освещение.

Кроме того, до конца месяца здесь высадят более 1000 деревьев.

«Уверена, после окончания всех работ сквер станет центром семейного досуга и одним из мест для проведения культурно-массовых мероприятий», — заключила Сорокина.