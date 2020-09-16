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Рязанские врачи провели уникальную операцию на лучевой артерии
60-летняя женщина в течение двадцати лет семь раз становилась пациенткой стационара кардиодиспансера.

В Рязани провели уникальную операцию по восстановлению лучевой артерии. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

60-летняя женщина в течение двадцати лет семь раз становилась пациенткой стационара кардиодиспансера. Она страдает мультифокальном атеросклерозе, при котором происходит отложение холестерина на внутренней стенке различных артерий

Ранее больной проводили стентирование сосудов сердца, вылечили подключичную, сонную и одну почечнуб артерию.

Недавно проблемы начались со второй почечной артерией, потребовалось оперативное вмешательство. Однако появились серьезные трудности с доступом. Ранее манипуляции проводились через лучевые артерии на руках, но они оказались «закрыты». Из-за небольшого диаметра нарушилась их проходимость и пульсация не определялась.

Кроме того, дело осложнялось высоким давлением и излишним весом пациентки.

Медики на кисти руки нашли сосуд, где была пульсация, через него провели реканализацию и баллонную ангиопластику лучевой артерии.

«Нам удалось добиться полного восстановления закрытого сосуда. А затем через него было сделано стентирование почечной артерии», — сказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии кардиодиспансера Сергей Бирюков.