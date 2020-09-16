Рязанца оштрафовали за размещение ролика Навального

Видео он опубликовал в комментариях в соцсети.

Рязанца оштрафовали за размещение ролика Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского суда.

Известно, что 37-летний мужчина опубликовал в комментариях в соцсети видео «Припомним жуликам и Ворам их Манифест 2002», которое решением Кировского районного суда Новосибирска внесен в список экстремистских материалов.

В отношении рязанца возбудили дело по 20.29 КоАП, в суде он призвал вину. Мужчину оштрафовали.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.