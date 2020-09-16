Пенсионный фонд в Рязани обновил контакты для предварительной записи на прием

Если необходим личный визит в фонд, предусмотрена предварительная запись на прием.

Жители Рязанской области могут дистанционно получить большинство услуг Пенсионного фонда — через Личный кабинет на сайте ПФР или через Госуслуги. Если необходим личный визит в фонд, предусмотрена предварительная запись на прием.

Теперь она доступна по телефонам (4912) 30-30-30 и (4912) 30-30-38.

Номер (4912) 30-30-38 предназначен только для предварительной записи, по нему можно записаться на прием в рязанское управление ПФР и территориальные органы в районах.

По телефону (4912)30-30-30 доступны как предварительная запись, так и консультации по пенсионным и социальным вопросам.