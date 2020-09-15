Родители погибшей в ДТП в Шацком районе девушки обжаловали приговор виновнику аварии

Виновник ДТП получил ранее три года колонии.

Родители девушки, погибшей в ДТП в Шацком районе, подали кассационную жалобу на приговор суда Станиславу Сучкову, устроившему аварию. Об этом сообщил сайт Шацкого районного суда.

Жалобу подали на приговор суда от 25 декабря 2019 года и на апелляционное постановление Рязанского областного суда от 16 июля 2020 по уголовному делу в отношении Станислава Сучкова. Его признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Его приговорили к трем годам колонии общего режима.

ДТП произошло в апреле 2018 года. В Шацком районе столкнулись Volkswagen и «КамАЗ». Виновником ДТП сначала назвали водителя грузовика. Позже выяснилось, что в деле подменили улики.

В декабре прошлого года региональный следком сообщил, что образцы крови водителя Volkswagen уничтожила врач, которая ранее подменила улики. Женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Кроме того, отец погибшей девушки Сергей Акишин отметил, что в деле отсутствует результат анализа мочи на наркотики и алкоголь.

Обвинение с водителя грузовика сняли, его предъявили Станиславу Сучкову. Во время расследования тот вину не признал.

20 декабря 2019 сына экс-главы Шацкого ГИБДД осудили по части 3 статьи 264 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).