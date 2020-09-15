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На улице Ленина частично ограничили движение из-за ремонта
Общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме.

Во вторник, 15 сентября, из-за реконструкции Астраханского моста начали ограничивать движение по улице Ленина. Об этом сообщила мэрия.

Одну полосу в сторону площади Театральной закрыли. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на участке образовался небольшой затор.

Общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме.

Информацию об изменениях схемы движения опубликуют дополнительно.