К Ефремову в СИЗО приходили новые адвокаты

Ефремов будет находиться в СИЗО, пока приговор не вступит в законную силу.

К актеру Михаилу Ефремову приходили в СИЗО два новых адвоката, приглашенных его женой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, передает РИА Новости .

Потяева отметила, что «все идет в штатном режиме». Она пояснила, что актер все это время занимался вопросом подачи апелляции. По ее словам, Мосгорсуд принял ее.

Напомним, Ефремов будет находиться в СИЗО, пока приговор не вступит в законную силу.

Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался.

Ранее Ефремов заявил, что адвокат «подставил» его на восемь лет.