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Двоих рязанцев поймали с поличным во время кражи с железной дороги
Транспортные полицейские задержали злоумышленников, похитивших детали с железнодорожной платформы.

Транспортные полицейские поймали 37-летнего жителя Сасовского района и 43-летнего рзанца с поличным. Они украли делали с железнодорожной платформы.

Известно, что мужчины нигде не работают. Они искали металлолом, чтобы сдать его и получить деньги. Пока на станции «Рязань — 2» разгружали вагоны, злоумышленники забрали отложенные в торону два торцовых борта, погрузили их на телегу и повезли в пункт приема. Однако по пути их задержали.

В отношении рязанцев возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 158 УК.