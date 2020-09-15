Двоих рязанцев поймали с поличным во время кражи с железной дороги

Транспортные полицейские задержали злоумышленников, похитивших детали с железнодорожной платформы.

Транспортные полицейские поймали 37-летнего жителя Сасовского района и 43-летнего рзанца с поличным. Они украли делали с железнодорожной платформы.

Известно, что мужчины нигде не работают. Они искали металлолом, чтобы сдать его и получить деньги. Пока на станции «Рязань — 2» разгружали вагоны, злоумышленники забрали отложенные в торону два торцовых борта, погрузили их на телегу и повезли в пункт приема. Однако по пути их задержали.

В отношении рязанцев возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 158 УК.