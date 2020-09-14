В партии «Новые люди» рассказали, кто получит место в Рязанской облдуме

Польевтов закончил факультет бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Плеханова.

От партии «Новые люди» в Рязанскую облдуму пройдет 24-летний Вадим Польевтов. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Польевтов закончил факультет бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Плеханова. В 19 лет он организовал компанию по проведению детских лагерей с суммарным охватом за полгода более 300 детей, а год спустя — антикафе и коворкинг ЕТО, который за четыре года посетили свыше 300 тысяч человек. В 22 года стал инструктором по стрельбе ФПСР. Организовал волонтерский штаб в Рязани, члены которого раздали более 1500 санитайзеров.

«Мне повезло, но многим, — не менее инициативным и талантливым — к сожалению, везет меньше. И это проблема нашей страны: она теряет бесценный человеческий капитал, который уезжает из регионов в столицу, а оттуда — за границу. Я хочу создать массовое движение, целью которого будет реальное повышение качества жизни в Рязанской области», — рассказал он.