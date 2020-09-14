Избирательная комиссия прокомментировала ситуацию с «мертвой душой» на участке

Ошибку обнаружил мужчина, который с супругой пришел на голосование.

В воскресенье, 13 сентября, в избирательной комиссии на участке №883 в Рязанском МКЦ рассказали, что в списке оказался умерший человек.

По словам председателя комиссии, ошибку обнаружил мужчина, который с супругой пришел на голосование. Как оказалось, в списке он увидел тещу, которая проживала с ним и супругой.

Однако родственница умерла два года назад. Председатель добавила, что списки составляются на основании сведений органов регистрационного учета. Иногда в них бывают ошибки.

Комиссия сообщила об ошибке в ТИК.