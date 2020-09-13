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В центре Рязани на участке обнаружили «мертвую душу»
Напомним, что на 10:00 утра 13 сентября по данным облизбиркома в регионе на выборах проголосовало 21,95% избирателей.

В воскресенье, 13 сентября, на УИКе №883 в Рязанском МКЦ обнаружили «мертвую душу». Об этом сообщили активисты общественной организации «Голос».

«Избиратель утверждает, что по адресу его регистрации в список внесен несуществующий человек. После жалобы избирателя члены избирательной комиссии фамилию из списка не удалили. Комиссия заверила, что отправит письмо об ошибке в ТИК», — говорится в сообщении.

Напомним, что на 10:00 утра 13 сентября по данным облизбиркома в регионе на выборах проголосовало 21,95% избирателей.