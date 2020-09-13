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Выборы в облдуму. Цифры
Данные по явке обновятся в 14:00.

На 10:00 утра 13 сентября по данным облизбиркома в регионе на выборах проголосовало 21,95% избирателей.

В досрочном голосовании приняли участие 20,50% избирателей. По районам в лидерах Шацк. Там на участки уже пришли 42,89% избирателей, Пронск — 36,96% и Скопин — 35,84%.

Традиционно жители областного центра не спешат отдать свои голоса. В городе самая низкая явка. Она составляет от 9% до 14% в зависимости от участка.

В центре Рязани активность избирателей чуть выше. Здесь на участки пришли 14%-19% рязанцев.

Напомним, 1009 избирательных участка открылись в 8:00. Они будут работать до 20:00. Жители региона выберут 40 депутатов Рязанской областной думы. Досрочное голосование стартовало в пятницу, 11 сентября.

Данные по явке обновятся в 14:00.