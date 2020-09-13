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В Рязанской области начался единый день голосования
В Рязанскую облдуму выберут 40 депутатов областной думы.

В Рязанской области начался единый день голосования. В воскресенье, 13 сентября, в областном центре открылись 1009 участка.

Они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. В Рязанскую облдуму выберут 40 депутатов областной думы. Половина получит мандаты по партийным спискам, другая половина — по округам.

В регионе проходят 33 избирательных кампании: жители региона выбирают глав поселений, депутатов в органы местного самоуправления. В гордумы Рязани и Сасова также ведутся дополнительные выборы.

На участках областного центра установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все УИКи оснащены металлодетекторами и системой видеонаблюдения.

Избирателям выдают средства индивидуальной защиты, одноразовые ручки.