В Пронском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком

Столкнулись грузовик и легковушка.

В пятницу, 11 сентября, в Пронском районе произошла смертельная аварии, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Водитель 1991 года рождения за рулем Lada Granta двигался в сторону Скопина, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Hyundai Porter под управлением мужчины 1986 года рождения

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель Hyundai был госпитализирован.