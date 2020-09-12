В Пронском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком
Столкнулись грузовик и легковушка.
В пятницу, 11 сентября, в Пронском районе произошла смертельная аварии, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Водитель 1991 года рождения за рулем Lada Granta двигался в сторону Скопина, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Hyundai Porter под управлением мужчины 1986 года рождения
В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.
Водитель Hyundai был госпитализирован.