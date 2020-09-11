Власти Касимова прокомментировали размещение избирательного участка в спальне детсада

Ранее родители воспитанников высказали беспокойство за здоровье детей из-за того, что избирательный участок организовали в их спальне.

Власти Касимова прокомментировали информацию о том, что в спальне детсада №17 разместили избирательный участок №143.

Представители администрации сообщили, что для соблюдения требований безопасности, удобства детей и родителей «предприняты все необходимые меры».

Работа избиркома будет проходить по следующему графику:

11, 12 сентября с 8:00 до 14:00 — выезд по заявкам избирателей на дом, работа на придомовых территориях;

14:00 до 20:00 — работа на территории детсада.

«Таким образом, в пятницу дети не будут пересекаться с гражданами, принимающими участие в голосовании», — подчеркнули в администрации.

В воскресенье, 13 сентября, участок для голосования разместят в детсаду. После его закрытия проведут полную дезинфекцию.

Ранее родители воспитанников высказали беспокойство за здоровье детей из-за того, что избирательный участок организовали в их спальне.