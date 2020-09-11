Власти Касимова прокомментировали размещение избирательного участка в спальне детсада
Ранее родители воспитанников высказали беспокойство за здоровье детей из-за того, что избирательный участок организовали в их спальне.
Власти Касимова прокомментировали информацию о том, что в спальне детсада №17 разместили избирательный участок №143.
Представители администрации сообщили, что для соблюдения требований безопасности, удобства детей и родителей «предприняты все необходимые меры».
Работа избиркома будет проходить по следующему графику:
- 11, 12 сентября с 8:00 до 14:00 — выезд по заявкам избирателей на дом, работа на придомовых территориях;
- 14:00 до 20:00 — работа на территории детсада.
«Таким образом, в пятницу дети не будут пересекаться с гражданами, принимающими участие в голосовании», — подчеркнули в администрации.
В воскресенье, 13 сентября, участок для голосования разместят в детсаду. После его закрытия проведут полную дезинфекцию.
Ранее родители воспитанников высказали беспокойство за здоровье детей из-за того, что избирательный участок организовали в их спальне.
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