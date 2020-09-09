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В спальне касимовского детского сада разместили избирательный участок
Родители воспитанников детского сада выразили недовольство.

В детском саду №17 в Касимове разместили избирательный участок в спальне. Об этом сообщил РЗН. инфо читатель.

Он рассказал, что 4 сентября детские кровати вынесли в игровую комнату, а помещение заставили столами и кроватями, игрушки разложили по подоконникам.

По словам собеседника, кровати вернули на место, когда родители стали выражать недовольство. Кроме того, они потребовали перенести участок в другое место, так как боятся за здоровье своих детей.

Также отмечатеся, что представитель избирательной комиссии предложил провести голосование 11 и 12 сентября на веранде детского сада, в 13 сентября организовать площадку в спальне.

Собеседник добавил, что родителей не устроило решение и они потребовали встречи с руководством избирательной комиссии и отдела образования, им пообещали решить проблему.

8 сентября родители решили обратиться в межрайонную прокуратуру Касимова, поскольку не получили ответа.

Отмечается, что ранее избирательный участок был в актовом зале здания электросетей.