В Рязанской области у родителей попросили деньги за бесплатное питание в школах

Директор раздала родителям детей с 1 по 4 класс договоры, в которых предлагалось оплатить часть стоимости горячего питания.

В Рязанской области у родителей попросили деньги за бесплатное питание в школах. О подобном случае в Кадоме сообщила в соцсетях Ольга Андриевская.

По ее словам, директор раздала родителям детей с 1 по 4 класс договоры, в которых предлагалось оплатить часть стоимости горячего питания.

В министерстве регионального образования эту информацию опровергать не стали.

«До конца этой недели школой будет проведена работа, в том числе разъяснительная, по уничтожению этих договоров. Договор на организацию этих услуг использоваться не будет», — говорится в ответе минобра.

Напомним, с 1 сентября горячее питание для школьников с 1 по 4 класс стало бесплатным.