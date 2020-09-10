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В рязанском минздраве рассказали о состоянии детей, получивших ожоги глаз от дезинфекции
По словам медиков, дискомфортное ощущение пройдет в течение нескольких дней.

В минздраве Рязанской области рассказали, что у школьников, которые получили ожоги глаз во время дезинфекции, диагностировали раздражение роговицы глаз различной степени. Об этом сообщили в ведомстве.

По словам медиков, дискомфортное ощущение пройдет в течение нескольких дней на фоне назначенного лечения. Врачи дали благоприятный прогноз, без последствий.

В четверг, 10 сентября, бригада специалистов во главе с главным педиатром минздрава Рязанской области Инной Лебедевой осмотрели 19 учащихся этого же класса. Школьники здоровы.

Ранее сообщалось, что школьники получили ожоги роговицы глаз.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 10 сентября. Проверку также начали прокуратура и следователи.