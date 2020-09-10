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В мэрии прокомментировали информацию о травмировании рязанских школьников во время дезинфекции
По факту произошедшего проводится служебная проверка.

В мэрии прокомментировали информацию о травмировании учеников школы №62 после дезинфекции в классе. Ранее сообщалось, что школьники получили ожоги роговицы глаз. В горадминистрации рассказали, что до начала уроков в классе провели дезинфекцию, в том числе обработали кабинет бактерицидным рециркулятором открытого типа.

«Уставновлено, что из-за недостаточного контроля со стороны ответственного лица своевременно работа облучателя не была прекращена. У нескольких школьников появились симптомы раздражения глаз. Всем им оказана своевременная медицинская помощь», — отметили в мэрии.

По факту произошедшего проводится служебная проверка. По ее итогам виновников привелкут к ответственности.

С руководителями учебных заведений проведут совещания по правилам дезинфекции.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 10 сентября. Проверку также начали прокуратура и следователи.