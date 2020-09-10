Около кремля в Рязани зафиксировали превышение уровня сероводорода в четыре раза

Кроме того, 31 августа, в Песочне обнаружили превышение уровня диоксида серы.

Около кремля в Рязани зафиксировали превышение уровня сероводорода. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Загрязнение воздуха обнаружили 29 августа. Аналогичные вредное вещество фиксировал пост на улице Новоселов с 24 по 28 августа, 1, 6 и 7 сентября. Максимальное превышение уровня концентрации сероводорода составило 2,8 ПДК.

Кроме того, 31 августа, в Песочне обнаружили превышение уровня диоксида серы.

В Канищеве вредных веществ не зафиксировали.

Справка

Сероводород очень токсичен. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отеку легких и даже к летальному исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную смерть.

Диоксид серы в высоких дозах очень токсичен. При кратковременном вдыхании оказывает сильное раздражающее действие, вызывает кашель и першение в горле. При вдыхании газа более высокой концентрации — удушье, расстройство речи, затруднение глотания, рвоту, возможен острый отек легких.