РНПК поздравила школьников и студентов с началом нового учебного года

Предприятие готовит кадры в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие».

В День знаний, 1 сентября, руководители АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» посетили школу №43, радиоуниверситет и колледж электроники, где готовят кадры для нефтехимической промышленности. Представители РНПК встретились с молодежью и поздравили их с началом нового учебного года.

Предприятие готовит кадры в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие».

В 2019 учебном году «Роснефть-класс» в школе №43 закончили 18 выпускников, в том числе два золотых медалиста. В новом учебном году в 10"Б" «Роснефть-класс» зачислено 24 школьника. В двух кабинетах сделали ремонт, ученикам предоставляются новые пособия, компьютерное, физическое и химическое оборудование. Обучение проходит под контролем специалистов предприятия.

В течение двух лет школьники получают представление о деятельности «Роснефти» и РНПК, о профессии, посещают завод. В настоящее время из 35 бывших учеников «Роснефть-класса» 20 получают высшее нефтехимическое образование в профильных вузах.

В 2019/2020 учебном году кафедра «Химическая технология органических веществ» радиоуниверситета выпустила 8 студентов-бакалавров, 31 заочника и 16 студентов-магистрантов. Сотрудники завода читали им специальные дисциплины, принимали их на производственную практику, предлагали темы выпускных работ, консультировали от начала написания выпускной работы до ее защиты.

Сейчас на направлении обучается более 50 студентов, занятия проходят по трем формам: очная, вечерняя и заочная. Три лаборатории кафедры оснащены современными приборами и оргтехникой. Успешным студентам РНПК выплачивает корпоративные стипендии.

Кроме того, предприятие сотрудничает еще с 10 вузами страны. Завод также ведет совместные проекты с Рязанским колледжем электроники, Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами.

Ежегодно на ознакомительную, производственную и преддипломную практику приходят около 120 студентов колледжа. Они посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, просматривают учебные фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучают основы нефтепереработки, получая всю необходимую информацию для написания выпускных квалификационных работ.

В 2019 году на рабочие профессии на нефтезавод трудоустроились более 30 выпускников РКЭ.

В 2020 году завод запустил пятый «Роснефть-класс» и девятую группу студентов направления «Химическая технология».