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Фото: в Горроще открыли новую школу на 1100 мест
Линейку для учащихся провели на улице, но в разное время.

В День знаний, 1 сентября в Горроще открылась новая школа на 1100 мест. Линейку для учащихся провели на улице, но в разное время.

Ученики приходили строго по расписанию с 9:20 до 10:00. Родители на линейке тоже присутствовали, но находились в масках и соблюдали дистанцию.

Школьников пригласили посмотреть учебные классы, а для первоклассников в столовой устроили чаепитие. На открытии побывал зампред рязанского правительства Евгений Беленецкий. Он осмотрел помещения учебного заведения — столовую, спортивный зал, классы и туалетные комнаты.

Беленецкий отметил, что в конечном итоге школа получилась хорошая.

«У меня были сомнения по поводу открытия новой школы к 1 сентября, ведь это был достаточно сложный объект. В итоге все получилось хорошо. Остается надеяться, что эта школа будет не последней в этом городе», — подчеркнул зампред.

На мероприятии также побывала мэр Рязани Елена Сорокина. Она поздравила горожан с началом учебного года и открытием школы.

«Дорогие дети, родители, учителя! Я еще раз сердечно поздравляю всех с началом нового учебного года. Он проходит в необычных условиях, но не это главное. Главное, чтобы были здоровы и счастливы наши дети. Главное, что сегодня они снова собрались в своих классах и готовы к занятиям. А мы, взрослые, приложили к этому много усилий. Впереди у ребят насыщенная, интересная школьная жизнь», — сказала глава горадминистрации.