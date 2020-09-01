Новости за 1 сентября 2020 год
Напомним о смерти народного артиста стало известно во вторник, 1 сентября.
Народный артист РФ Борис Клюев умер на 77-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Малый театр.
Известно, что актер болел раком.
Дата и место похорн не указываются.
Популярность у массового зрителя приобрел благодаря блистательному исполнению роли Николая Петровича Воронина в комедийном сериале «Воронины» (2009-2015, Премия ТЭФИ-2011 в номинации «за лучшую мужскую роль»).
В День знаний, 1 сентября, рязанский губернатор Николай Любимов показал школьное фото. Он опубликовал снимок на странице «ВКонтакте».
«А это мое 1 сентября в калужской школе №8 много лет назад. Только теплые и добрые воспоминания! Друзья! Еще раз поздравляю вас с праздником! Ребятам успехов в учебе, творчестве, спорте, а педагогам — внимательных и благодарных учеников», — подписал глава региона.
В Рязани снизилась активность клещей, сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.
За прошедшую неделю, с 24 по 30 августа, случаи присасывания клещей зарегистрированы у 46 человек, в том числе у 18 детей.
«Клещей, являющихся переносчиком вируса клещевого энцефалита, не выявлено. Удельный вес клещей зараженных боррелиями составил 13,5%", — говорится в сообщении.
Момент столкновения «Киа» и «одиннадцатой» сняли городские камеры. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани».
ДТП произошло на перекрестке проезда Яблочкова и улицы Радиозаводской в пятницу, 28 августа.
Машины получили сильные повреждения. В аварии пострадал водитель «Киа».
В Воскресенске 53-летний безработный мужчина проник на территорию детского сада и убил там свою жену, которая работала воспитателем. Об этом сообщил телеканал «360».
Пьяный мужчина несколько раз ударил женщину ножом. Она скончалась до приезда скорой.
Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, женщина работала в детсаду с сентября 2017 года.
В июне ее видели с синяками, она призналась, что муж бил ее, а также оскорблял ее и двух детей. Супруги были в разводе и должны были разойтись в начале сентября.
Отмечается, что дети нападения не видели. Другую часть вовремя увели в туалет воспитатели. Когда они выходили из уборной, то сотрудница детского сада прикрыла им глаза и увела через запасной вход.
В детском саду пока не знают, как мужчина проник на территорию.
ГСУ СК России по Московской области открыло уголовное дело об убийстве.
Фото Telegram-канал «112»
Рязанка, которая убила отца в деревне Ровное в прошлом году, получила срок. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Артема Любимова.
Приговор огласили во вторник, 1 сентября. Девушке назначили 4,5 года колонии.
Как пояснила на допросах обвиняемая, ее отец «постоянно давил на больное» и корил, что девушка не может создать свою семью. В вечер, когда произошло убийство, мужчина был нетрезв и вновь высказал ей претензии.
Напомним, случай произошел в ночь на 9 ноября 2019 года. 22-летняя девушка поссорилась с 56-летним отцом и ударила его ножом в грудь. От полученной травмы мужчина скончался на месте.
Во вторник, 1 сентября, Михаил Ефремов сам себе вынес вердикт на заседании суда по смертельному ДТП. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
«Расстрелять», — сказал он, выслушав требования потерпевшей стороны.
Виталий Захаров, старший сын погибшего рязанца Сергея Захарова, призвал посадить актера на срок не менее восьми лет. Он потребовал компенсацию в 7,3 миллиона рублей. Захаров также потребовал уведомлять его о перемещениях Ефремова и освобождении из колонии.
Адвокат артиста Эльман Пашаев предъявил защитнику родственников рязанца — Александру Добровинскому — претензию, что он «перекрыл Ефремову все выходы к пострадавшей семье» и упрекает в отсутствии извинений.
«Ефремов предложил маме погибшего дом купить! Маме 80 лет, — рассказал Пашаев. — Проходит время, и Добровинский мне пишет: „семья отказалась принять помощь“».
Судья поинтересовался, признает ли Ефремов иск на 7,3 миллиона.
«Когда 8 лет отсижу, тогда может», — сказал подсудимый.
Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.
В Рязани высадили изображение Сергея Есенина.
«Ленд-арт объект, представляющий собой „живой“ портрет Сергея Есенина и символичное графическое изображение на тему фестиваля „Небо России“, появится в Рязани в районе развилок на окружной дороге по направлению Солотчи. Соавторы проекта — Елена Абрамова и ландшафтный архитектор Татьяна Лазарева. Также в реализации проекта приняли участие Алексей Бусаров и Илья Стерлюкин — геодезисты, специалисты по спутниковой графике», — говорится в пресс-релизе.
Активисты использовали для портрета иву пурпурную «Нана» и иву ломкую «Булата». Отмечается, что выбор обусловлен свойствами ивы — это быстрорастущее, крайне неприхотливое растение, которое создает плотный куст, не требующий формировки. Учитывалось и место посадки, поскольку ива водолюбива и будет хорошо себя чувствовать на выбранном для есенинского портрета участке. Первый этап посадки деревьев прошел 1 сентября силами инициативной группы родителей и учеников школ города.
Активисты движения «За правду» присоединились к акции в качестве волонтеров.
Жительница Листвянского сельского поселения рассказала, что после сильных дождей в потолке ее дома образовалась дыра. Об этом сообщил телеканал «Город».
В квартиру рязанки попадают осадки с крыши. Женщина беспокоится о безопасности детей.
В сообщении отметили, что у дома нет управляющей компании, а расселить его планируют летом 2023 года.
«Потолок входит в конструкцию крыши. То есть, грубо говоря, у нас его и нет», — пояснила рязанка.
Она рассказала, что обращалась в администрацию, где ей обещали начать ремонт крыши 17 августа. Глава администрации Евгений Жданцев заявил, что подрядчик для работ найден.
«У них непосредственное управление. Она старшая по дому. То есть она должна собрать деньги, если это общее, в коридоре, и отремонтировать. А если у нее в квартире, текущий ремонт она обязана сделать. Два гвоздя она сможет прибить», — прокомментировал он.
На комментарий корреспондента о том, что потолок протекает из-за поврежденной крыши и женщина не виновата в этом, Жданцев ответил: «А кто виноват?».
Рязанка планирует потратить пособие на детей на съемную квартиру, которую хочет подыскать до расселения дома. Также женщина рассказала, что обратится к юристу.