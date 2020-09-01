Новости за 1 сентября 2020 год

Гендиректор СТС выразил соболезнования родным Клюева

Вопросы, касающиеся производства сериала «Воронины» в связи со смертью актера Бориса Клюева, пока не обсуждались.

Гендиректор СТС и создатель сериала Вячеслав Муругов выразил соболезнования родственникам погибшего актера Бориса Клюева, пишет РИА Новости. Вопросы, касающиеся производства сериала «Воронины» в связи со смертью актера Бориса Клюева, пока не обсуждались, уточнил он. Напомним о смерти народного артиста стало известно во вторник, 1 сентября.

Умер народный артист России Борис Клюев

Клюеву было 77 лет.

Народный артист РФ Борис Клюев умер на 77-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Малый театр. Известно, что актер болел раком. Дата и место похорн не указываются. Популярность у массового зрителя приобрел благодаря блистательному исполнению роли Николая Петровича Воронина в комедийном сериале «Воронины» (2009-2015, Премия ТЭФИ-2011 в номинации «за лучшую мужскую роль»).

В День знаний рязанский губернатор показал школьное фото

Он вновь поздравил рязанцев с праздником.

В День знаний, 1 сентября, рязанский губернатор Николай Любимов показал школьное фото. Он опубликовал снимок на странице «ВКонтакте». «А это мое 1 сентября в калужской школе №8 много лет назад. Только теплые и добрые воспоминания! Друзья! Еще раз поздравляю вас с праздником! Ребятам успехов в учебе, творчестве, спорте, а педагогам — внимательных и благодарных учеников», — подписал глава региона.

В Рязани снизилась активность клещей — Роспотребнадзор

За неделю случаи присасывания клещей зарегистрированы у 46 человек.

В Рязани снизилась активность клещей, сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора. За прошедшую неделю, с 24 по 30 августа, случаи присасывания клещей зарегистрированы у 46 человек, в том числе у 18 детей. «Клещей, являющихся переносчиком вируса клещевого энцефалита, не выявлено. Удельный вес клещей зараженных боррелиями составил 13,5%", — говорится в сообщении.

Момент столкновения «Киа» и «одиннадцатой» сняли городские камеры

В аварии пострадал водитель «Киа».

Момент столкновения «Киа» и «одиннадцатой» сняли городские камеры. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани». ДТП произошло на перекрестке проезда Яблочкова и улицы Радиозаводской в пятницу, 28 августа. Машины получили сильные повреждения. В аварии пострадал водитель «Киа».

В Воскресенске мужчина убил воспитательницу в детском саду

Пьяный мужчина несколько раз ударил женщину ножом.

В Воскресенске 53-летний безработный мужчина проник на территорию детского сада и убил там свою жену, которая работала воспитателем. Об этом сообщил телеканал «360». Пьяный мужчина несколько раз ударил женщину ножом. Она скончалась до приезда скорой. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, женщина работала в детсаду с сентября 2017 года. В июне ее видели с синяками, она призналась, что муж бил ее, а также оскорблял ее и двух детей. Супруги были в разводе и должны были разойтись в начале сентября. Отмечается, что дети нападения не видели. Другую часть вовремя увели в туалет воспитатели. Когда они выходили из уборной, то сотрудница детского сада прикрыла им глаза и увела через запасной вход. В детском саду пока не знают, как мужчина проник на территорию. ГСУ СК России по Московской области открыло уголовное дело об убийстве. Фото Telegram-канал «112»

Рязанка получила 4,5 года за убийство отца

Убийство произошло в ноябре прошлого года.

Рязанка, которая убила отца в деревне Ровное в прошлом году, получила срок. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Артема Любимова. Приговор огласили во вторник, 1 сентября. Девушке назначили 4,5 года колонии. Как пояснила на допросах обвиняемая, ее отец «постоянно давил на больное» и корил, что девушка не может создать свою семью. В вечер, когда произошло убийство, мужчина был нетрезв и вновь высказал ей претензии. Напомним, случай произошел в ночь на 9 ноября 2019 года. 22-летняя девушка поссорилась с 56-летним отцом и ударила его ножом в грудь. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Ефремов в суде вынес себе приговор

Судья поинтересовался, признает ли Ефремов иск на 7,3 миллиона.

Во вторник, 1 сентября, Михаил Ефремов сам себе вынес вердикт на заседании суда по смертельному ДТП. Об этом сообщила «Комсомольская правда». «Расстрелять», — сказал он, выслушав требования потерпевшей стороны. Виталий Захаров, старший сын погибшего рязанца Сергея Захарова, призвал посадить актера на срок не менее восьми лет. Он потребовал компенсацию в 7,3 миллиона рублей. Захаров также потребовал уведомлять его о перемещениях Ефремова и освобождении из колонии. Адвокат артиста Эльман Пашаев предъявил защитнику родственников рязанца — Александру Добровинскому — претензию, что он «перекрыл Ефремову все выходы к пострадавшей семье» и упрекает в отсутствии извинений. «Ефремов предложил маме погибшего дом купить! Маме 80 лет, — рассказал Пашаев. — Проходит время, и Добровинский мне пишет: „семья отказалась принять помощь“». Судья поинтересовался, признает ли Ефремов иск на 7,3 миллиона. «Когда 8 лет отсижу, тогда может», — сказал подсудимый. Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

В Рязани высадили изображение Есенина

Активисты движения «За правду» присоединились к акции в качестве волонтеров.

В Рязани высадили изображение Сергея Есенина. «Ленд-арт объект, представляющий собой „живой“ портрет Сергея​ Есенина и символичное графическое изображение на тему фестиваля „Небо России“, появится в Рязани в районе развилок на окружной дороге по направлению Солотчи. Соавторы проекта — Елена Абрамова и ландшафтный архитектор Татьяна Лазарева. Также в реализации проекта приняли участие Алексей Бусаров и Илья Стерлюкин — геодезисты, специалисты по спутниковой графике», — говорится в пресс-релизе. Активисты использовали для портрета иву пурпурную «Нана» и иву ломкую «Булата». Отмечается, что выбор обусловлен свойствами ивы — это быстрорастущее, крайне неприхотливое растение, которое создает плотный куст, не требующий формировки. Учитывалось и место посадки, поскольку ива водолюбива и будет хорошо себя чувствовать на выбранном для есенинского портрета участке. Первый этап посадки деревьев прошел 1 сентября силами инициативной группы родителей и учеников школ города. Активисты движения «За правду» присоединились к акции в качестве волонтеров.

Видео: у рязанки в потолке дома образовалась дыра после сильных дождей

В квартиру женщины попадают осадки с крыши.