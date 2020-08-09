Вжух и… В Саратовской области девушка взяла в жены саму себя

По словам девушки, она решилась на этот поступок после вопросов от родственников о замужестве.

В Саратовской области девушка взяла в жены саму себя. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

По словам девушки, она решилась на этот поступок после вопросов от родственников о замужестве.

«После разрыва с парнем Яна решила: хотите свадьбу — будет вам свадьба. Яна пошла под венец. Одна, под любимую музыку», — говорится в сообщении.

Также она рассказала о тратах на торжество: ей пришлось купить фату за 500 рублей и кольцо за 450.

Об официальной регистрации брака не сообщается.