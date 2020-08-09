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Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев
Специалист рассказала о двух показателях изнашиваемости организма.

Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, что при соблюдении правильного питания мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы. Об этом специалист сообщила в беседе с «Пятым каналом».

Она отметила, что в человеческом организме почти все состоит из белка, поэтому у вегетарианцев сразу видны последствия его отсутствия.

«С возрастом это будет больше проявляться», — пояснила она.

Кононенко рассказала о двух показателях изнашиваемости организма.

Первый — толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии: чем больше, тем быстрее происходит старение. Так как вегетарианцы не употребляют в большом количестве холестерин, толщина этой стенки у них будет ниже.

«Если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого комплекса не будет увеличиваться», — подчеркнула медик.

Специалист назвала вторым показателям старения работу митохондрий. По ее словам, они работают хуже у вегетарианцев, поскольку для их работу нужен л-карнитин, содержащийся в мясе. Врач добавила, что человек может получить не все аминокислоты с вегетарианской или веганской диетой.

Она также отметила, что при отсутствии конкретного органического соединения нарушается процесс расщепления и усваивания конкретного белка, что приводит к проблемам с ростом волос, ногтей, ухудшению зрения, состояния кожи и сосудов.