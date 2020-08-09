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В Рязанской области подтвердили еще 28 случаев коронавируса
Всего число заболевших с начала пандемии достигло 6545.

В воскресенье, 9 августа, в Рязанской области зафиксировали еще 28 новых случаев коронавируса, еще 24 положительных теста находятся на подтверждении регионального Минздрава. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших с начала пандемии достигло 6545. Новых летальных случаев за сутки нет, всего скончались 34 человека с начала пандемии. Также за сутки не зафиксировали выздоровевших пациентов, с начала пандемии от коронавируса вылечились 5 933 рязанца.

В России за сутки зарегистрировали 5189 новых случаев коронавируса в 84 регионах. С начала пандемии заболели 887 536 человек. За сутки по стране выписали 3 215 человек, за весь период — 693 422.

За сутки скончались 77 человек, с начала пандемии — 14 931.