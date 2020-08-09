В рязанских больницах лечатся 144 пациента с коронавирусом
В тяжелом состоянии находятся 13 человек.
В рязанских больницах лечатся 144 пациента с коронавирусом, из них четверо детей, сообщили в оперштабе региона в воскресенье, 9 августа.
Состояние 36 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 95 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 13 человек, из них 4 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме.