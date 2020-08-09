В оперштабе обновили данные о возрасте заболевших коронавирусом
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2625 человек.
В Рязанской области по состоянию на 11:00 в воскресенье, 9 августа, зарегистрировано 6570 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали возраст заболевших.
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2625 человек.
По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:
- дети — 556 человек (17 до одного года; 42 по одному году; 27 по два года; 33 по три года; 31 по четыре года; 35 по пять лет; 33 по шесть лет; 30 по семь лет; 35 по восемь лет; 27 по девять лет; 26 по десять лет; 39 по одиннадцать лет; 35 по двенадцать лет; 26 по тринадцать лет; 29 по четырнадцать лет; 37 по пятнадцать лет; 33 по шестнадцать лет; 30 по семнадцать лет);
- от 18 до 45 лет — 2074 человека;
- от 46 до 64 лет — 2625 человек;
- от 65 до 80 лет — 1041 человек;
- старше 80 лет — 250 человек.
По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:
- от 18 до 45 лет — 8 человек;
- от 46 до 64 лет — 12 человек;
- старше 80 лет — 2 человека;
- дети — 2 человека (1 год; 5 лет).